Coronavirus: due nuovi contagi a Montalto, uno a Luzzi e uno a Rose

I sindaci dei tre comuni comunicano i nuovi casi di positività, rivolgendo un invito ai concittadini: “manteniamo alta la guardia, non assembriamoci e rispettiamo il più possibile il distanziamento sociale”

MONTALTO UFFUGO (CS) – Continuano a salire i contagi nel cosentino, nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati nuovi casi che non riguardano i focolai del tirreno e ionio, ma arrivano dalla Valle del Crati. Nello specifico due casi, come segnalato dal sindaco Caracciolo provengono da Montalto; uno segnalato dal sindaco Barbieri arriva da Rose e l’altro segnalato sempre dal sindaco Umberto arriva da Luzzi.

“Oltre ai 4 casi positivi comunicati nei giorni scorsi, – fa sapere il primo cittadino di Montalto – purtroppo ci sono altri 2 casi registrati nelle ultime ore sul nostro territorio. In questo caso, non sono collegati al cluster menzionato nei miei precedenti aggiornamenti. Pertanto, i cittadini che gravitano sul territorio comunale montaltese attualmente positivi al covid-19 sono 6. Manteniamo alta la guardia, non assembriamoci e rispettiamo il più possibile il distanziamento sociale.”

“Oggi è pervenuta all’ente – si legge in una nota del Comune di Rose – la comunicazione dell’accertamento del secondo caso di positività al Covid-19 riguardante il nostro comune. Precisiamo che non si tratta di persona residente a Rose, ma di persona cittadina di uno stato membro dell’Unione, appena rientrata dal proprio paese d’origine. Si informa che sono state tempestivamente predisposte tutte le procedure di isolamento domiciliare previste dalla normativa, sia per la persona contagiata, che fortunatamente non presenta sintomi tali da richiedere cure in strutture sanitarie, sia per la persona con la quale era entrata in contatto, il cui tampone ha dato esito negativo. Ancora una volta, rinnoviamo l’appello a tutti a prestare la massima accortezza, usare la mascherina nei luoghi chiusi e/o affollati ed evitare gli assembramenti perché il distanziamento fisico è la misura più importante di prevenzione. Se saremo prudenti supereremo questa emergenza senza conseguenze negative.”

“Il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Cosenza ha appena comunicato – si legge in una nota del Comune di Luzzi – verbalmente al Sindaco che un nostro concittadino di rientro dall’estero è risultato positivo al COVID-19. Il soggetto in questione, già contattato dal Sindaco, dalle Autorità Sanitarie e dalle Forze dell’Ordine, risulta essere asintomatico e si trova già in isolamento domiciliare presso l’abitazione disabitata di una sua parente nel comune di Montalto Uffugo. Il nostro concittadino ha fornito l’elenco delle persone che sono entrate in contatto con lui dopo il suo rientro in Italia e si tratta solo di strettissimi familiari (che si sono già posti in regime di isolamento domiciliare) per i quali sarà notificata nelle prossime ore l’ordinanza di quarantena e che nei prossimi giorni saranno sottoposti a tampone rino-faringeo. Da parte nostra un augurio sincero di pronta guarigione.”