Montalto, la figlia del sindaco denuncia: “Scomparsi 15 cani tra adulti e cuccioli”

MONTALTO UFFUGO (CS) – “Sono circa 3 giorni, – si legge in un post sulla pagina Facebook di Paola Caracciolo, la figlia del primo cittadino da sempre impegnata nel prendersi cura dei cani randagi – che da Montalto Uffugo paese, sono scomparsi ‘magicamernte’ circa 15 cani tra adulti e cuccioli. In particolare mancano all’appello:

– 3 cuccioli di Tessa, zona piazza Mammoni;

– l’intera cucciolata di Blanca (7 cuccioli), zona abitex;

– 3 cuccioli neri zona abitex

– Paco cucciolone abitex

– Terrorina cucciolona abitex.

Ci sono arrivate voci che qualcuno aveva intenzione di fare piazza pulita. Ma come tutelarli tutti? Ovviamente nessuno ha visto o sentito niente. Cuccioli diffidenti che basta guardarli per farli gridare come se li stessero scannando. Siamo tutti amareggiati e profondamente schifati di avere come concittadini gente ancora così troglodita e ignorante. E c’è pure chi ha avuto il coraggio di lamentarsi del nostro progetto sulle sterilizzazioni perché contro natura. Invece fare fuori cani è lecito e non contro natura? Ecco, avete la ‘prova provata’ di cosa succede quando non si sterilizza e si lasciano partorire cagne come se non ci fosse un domani. Miriadi di cani che non si riescono più a controllare. E quindi la soluzione optata è stata ‘giustamente’ quella di farli sparire. Noi ovviamente faremo le relative denunce alle autorità competenti e pregate tutti santi del calendario affinché non escano i nomi del/dei colpevole/i.”