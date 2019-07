Muore dopo aver dato alla luce suo figlio: 6 medici indagati. Oggi i funerali di Santina

E’ stata eseguita l’autopsia sul corpo di Santina Adamo, la giovane mamma trentaseienne morta all’ospedale di Cetraro dopo aver dato alla luce il suo bambino. Oggi sarĂ celebrato il rito funebre e intanto la Procura di Paola ha iscritto nel registro degli indagati 6 sanitari

MONTALTO UFFUGO (CS) – Per la morte di Santina Adamo deceduta dopo aver messo al mondo il suo secondo figlio sono indagati sei sanitari e dall’autopsia sarebbe stata confermata, quale causa del decesso uno shock emorragico post partum. Quello che resta da accertare però è se le procedure per salvarle la vita siano state tempestive da parte dei medici del Iannelli e soprattutto dovrĂ essere chiarita la vicenda relativa alla richiesta delle sacche di sangue all’ospedale di Paola. Per la morte di Santina intanto sono stati iscritti nel registro degli indagati sei persone afferenti al reparto di Ostretricia e Ginecologia: un’ostetrica, i due rianimatori e tre ginecologi: Concetta Perri, Angelo Cannizzaro, Giancarlo D’Agostino, Alessandra Chidichimo, Francesco Amoroso e Loretta De Biase.

Intanto questo pomeriggio alle 16.30 sarĂ celebrato il rito funebre a Rota Greca, paese d’origine di Santina Adamo ed il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Stasera poi, si svolgerĂ una fiaccolata a Taverna di Montalto Uffugo con partenza alle ore 20,30 dalla sede del Centro Danza Ilaria Dima in via Europa, al termine della quale sarĂ celebrata anche una santa messa nella chiesa SS TrinitĂ di piazza Canonaco.