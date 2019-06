Montalto, call center Abramo e futuro dei lavorati. Sindacati annunciato sit-in di protesta

Le RSU di sito di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCom UIL, hanno deciso di organizzare davanti all’ingresso della sede di Montalto, un sit-in di protesta per chiedere chiarezza sulle future scelte dell’azienda

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il perdurare della situazione di forte preoccupazione,che sta investendo tutti i siti calabresi della Abramo CC ed in particolare i lavoratori del sito di Montalto Uffugo, si legge nella nota, ha portato i rappresentanti sindacali unitariamente a mobilitarsi. Il mancato rinnovo, sulla sede di Montalto, di circa 300 colleghi con contratto a termine e la successiva e reiterata applicazione del FIS per i colleghi con contratto a tempo indeterminato, ha prodotto un clima di angoscia e incertezza tra tutte le maestranze.

Pertanto Le RSU di sito di SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCom UIL, hanno deciso di organizzare davanti all’ingresso della sede di Montalto un sit-in di protesta per chiedere chiarezza sulle future scelte, a tutti gli attori della partita.

In particolare – prosegue la nota- si chiede a TIM la motivazione del taglio dei volumi, i motivi dello spostamento dei volumi e il rispetto dei prezzi stabiliti dalle tabelle ministeriali nell’affidamento degli appalti. Ad Abramo CC si chiede chiarezza sulle scelte e le azioni da mettere in campo per risolvere la crisi e diversificazione dei servizi/commesse sul sito di Montalto Uffugo per non essere in balia di un unico committente. Il sit-in – conclude la nota – partirà giovedì alle ore 10:00, simbolicamente innanzi i locali aziendali per sensibilizzare media ed autorità locali, non escludendo di proseguire la protesta presso le sedi locali dei committenti e le istituzioni locali .