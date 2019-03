Scambio di cocaina sull’A2. In manette un uomo ed una donna di Montalto Uffugo

I militari della compagnia di Corigliano, servizio antidroga, hanno intercettato uno scambio di cocaina all’imbocco dell’autostrada A2 al bivio di Tarsia. In manette una coppia di cosentini

.

CORIGLIANO – ROSSANO – A conclusione di un mirato servizio antidroga i militari della Compagnia Carabinieri di Corigliano, hanno arrestato un uomo ed una donna di Montalto Uffugo per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. Gli uomini dell’Arma hanno iniziato un lungo pedinamento nei confronti di un pregiudicato coriglianese, gravato da numerosi precedenti per droga. A bordo della sua utilitaria, l’uomo ha percorso tutto il territorio cittadino e dopo aver passato la popolosa frazione di San Nico, si è diretto verso Tarsia. I militari hanno seguito a debita distanza gli spostamenti dell’auto che ha arrestato la sua marcia all’imbocco dell’autostrada A2 Del Mediterraneo al bivio di Tarsia. Qui l’uomo veniva raggiunto da una Ford Focus Station Wagon, con a bordo un uomo ed una donna P.A., 48enne e in F.G. 36enne…