Maltempo, precipita copertura di un istituto scolastico

A Montalto Uffugo il maltempo non perdona e prende di mira una copertura di un tetto dell’Istituto professionale di stato per l’industria e l’artigianato

MONTALTO UFFUGO (CS) – Tanta paura ma studenti salvi. Qualche “ammaccatura” alle vetture parcheggiate in prossimitĂ dell’istituto scolastico. Il fatto è accaduto nella mattinata per via del maltempo. Il forte vento ha preso di mira la copertura di un’ala dell’Istituto vuota perchè in manutenzione. Infatti nessuno degli studenti presenti a scuola ha riportato ferite o si è trovato in pericolo.

Qualche danno alle vetture parcheggiate in zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Rende che hanno messo in sicurezza i luoghi, liberate le vetture dalle lamiere sollevando la copertura precipitata.