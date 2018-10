Tragico incidente tra Lattarico e Montalto. Un morto e due feriti, tra cui un bimbo

L’incidente è avvenuto stamattina sulla strada provinciale 102 in zona Campo di Fieno, tra Lattarico e Montalto.

MONTALTO UFFUGO (CS) – Ambulanze a sirene spiegate, elisoccorso e vigili del fuoco sul posto questa mattina per un gravissimo incidente stradale avvenuto tra i centri di Lattarico e Pianette di Montalto Uffugo sulla Provinciale 102. Lo scontro ha visto coinvolte due auto, una Fiat Panda vecchio modello e una Fiat Punto. Nell’impatto un uomo di 69 anni Angelo Morelli, che viaggiava sulla Panda ha perso la vita, mentre altre due persone, una mamma e il figlio piccolo che era sul seggiolino, sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate d’urgenza in ospedale a Cosenza. Le loro condizioni però non sarebbero gravi. Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Rende guidati dal caposquadra Francesco Maddalone e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità sul tratto.