Stupefacente coltivato nell’hinterland cosentino e trasportato con disinvoltura in auto da un 54enne che aveva in casa circa due quintali di ‘erba’

RENDE (CS) – Dal produttore al consumatore. L’importante sequestro avvenuto ieri nel cosentino ha permesso di porre sotto sequestro un ingente quantitativo di stupefacente già pronto per essere destinato ai numerosi pusher della provincia e quindi immesso nel florido mercato della droga. I carabinieri della stazione di Lattarico insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende, nella serata hanno infatti tratto in arresto per il reato di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 54enne di Lattarico. I militari operanti, nel pomeriggio avevano notato l’uomo, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, alla guida della propria automobile con tre grandi sacchi neri all’interno dell’abitacolo. Dai sospetti dei carabinieri è iniziato un breve pedinamento conclusosi nei pressi dell’abitazione dell’uomo a Taverna di Montalto Uffugo, mentre scaricava i tre sacchi nel sottoscala all’interno dei quali sono stati rinvenuti arbusti contenenti fiori e residui di marijuana. Perquisita l’abitazione dell’uomo che si trova al primo piano dello stabile lo scenario che si presentava agli occhi dei militari operanti aveva dell’inverosimile: l”erba’ era in ogni angolo della casa.

Nascosta sia in sacchi per sottovuoto da 10 chili e da 1 chilo, sia all’interno di scatoloni per un peso complessivo di 171,250 chilogrammi. All’interno dell’appartamento sono stati inoltre rinvenuti 9 grammi di hashish all’interno del comodino della camera da letto, la somma di 1.500 euro in contanti, 2 bilance di precisione, una macchina per sottovuoto e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. Approfonditi i controlli si è proceduto a verificare l’eventuale provenienza dello stupefacente con un sopralluogo nei terreni di proprietà del 54enne in località Regina del comune di Lattarico con l’ausilio del 14° Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia. Sull’esteso appezzamento è stata scoperta la presenza di una vera e propria piantagione di circa 1 ettaro, completa di impianto di illuminazione, di irrigazione e foto-trappole in cui erano state coltivate 1.137 piante di canapa, in fase di infiorescenza, dell’altezza media di circa 50 centimetri e ulteriori 5 chili di residui di fogliame e fiori. Sul posto è stata rinvenuta anche una tenda da campo con dentro tavoli, sedie, attrezzi da lavoro, un bilancino e materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza in attesa di giudizio.

