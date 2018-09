Due quintali di marijuana scoperti a Taverna di Montalto, un arresto

Blitz dei carabinieri di Lattarico in un appartamento di Taverna di Montalto uffugo di proprieta di un uomo di 55 anni N.R..

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il blitz è stato compiuto ieri sera dai carabinieri della stazione di Lattarico in casa di quello che gli stessi militari hanno definito un “insospettabile”. Arrivati nell’abitazione di Taverna di N.R. i carabinieri si sono subito resi conto dell’atteggiamento sospetto e nervoso dell’uomo e così hanno iniziato i controlli. In casa sono stati scoperti infatti, quasi due quintali (180 chilogrammi) di marijuana in parte già confezionata e pronta per essere immessa sul mercato.

I carabinieri però hanno voluto estendere il controllo anche a Lattarico, cittadina d’origine del 55enne, e qui, in un casolare attiguo au un’altra abitazione sempre di proprietà dell’uomo è stata rinvenuta altra marijuana essiccata, e nel terreno adiacente, una piantagione con circa mille piantine di canapa. Tutta la droga è stata posta sotto sequestro e l’uomo arrestato.