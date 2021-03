Riprese le vaccinazioni a Vaglio Lise. Lievi sintomi per le dosi di ieri ma non rilevanti

A sottoporsi al vaccino oggi, il personale scolastico dell’istituto comprensivo di via Negroni. Dopo la notizia del ritiro del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca numerosi operatori scolastici hanno avanzato timori e paure

COSENZA – E’ ripresa stamattina nel centro vaccinale gestito dall’Esercito italiano a Vaglio Lise, dopo una lunga attesa la vaccinazione del personale scolastico dopo la comunicazione di ieri da parte dell’AIFA di vietare l’utilizzo di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca.

A sottoporsi al vaccino oggi, il personale scolastico dell’istituto comprensivo di via Negroni, in attesa dalle 8 di questa mattina per un ritardo nella consegna dei vaccini. Ore di attesa che non sono state accompagnate da spiegazioni sul ritardo e i docenti sono andati nel panico: “Dopo quello che è successo ieri – ha dichiarato un insegnante – siamo preoccupati, ma abbiamo comunque fiducia nella medicina e nella vaccinazione. Per scrupolo però, faremo maggiori domande al medico, prima di sottoporci al vaccino”.

Secondo quanto si apprende la maggior parte dei docenti e del personale dell’istituto professionale Da Vinci- Nitti che è stato vaccinato ieri, ha manifestato lievi sintomi collaterali, febbre e dolori, ma nulla di rilevante. “Qualcuno ha manifestato sintomi, altri no, esattamente come ci avevano annunciato – ha spiegato il dirigente scolastico Damiano De Paola. – Forse dopo tutto il caos mediatico avremmo gradito una telefonata di conforto da parte dell’Asp, ma ai colleghi dico vaccinatevi e non abbiate timore perché è fondamentale”.