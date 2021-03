Fem.In cosentine, un fiasco l’incontro con Longo: “spallucce su tutto, si dimetta”

Le attiviste deluse dall’incontro con il commissario ad Acta, sono ora pronte alla mobilitazione e chiedono le dimissioni di Longo: “si è dimostrato arrogante incompetente al potere, non si capisce cosa stia commissariando”

CATANZARO – Un fiasco il tavolo tenutosi stamattina in cittadella tra il Commissario Longo, il Commissario ASP La Regina e Le Femin cosentine. Le attiviste avevano chiesto e ottenuto un incontro dopo aver inscenato la protesta sul tetto dell’Usca di Serraspiga, una delle sedi Asp di Cosenza, per chiedere la riapertura degli ospedali e per la ri-territorializzazione della sanità.

“Se pensavamo male abbiamo trovato peggio, il Commissario Longo al di là del suo atteggiamento arrogante nei confronti delle istanze dei cittadini e delle cittadine, come se ognunə di noi parlasse per sentito dire, non avesse vissuto la malasanità sulla propria pelle o non sapesse né leggere né scrivere, dimostra incompetenza – è lo sfogo delle Femin. – Questo atteggiamento da ‘primo della classe’ non ha alcuna giustificazione e risulta illegittimo alla luce della confusione totale in cui brancola lo stesso commissario, e dato che il piano anti-Covid da lui redatto è stato malamente bocciato”. Il piano vaccinale è fallimentare e neanche il Commissario si attiene allo stesso. Sulla disomogeneità a livello regionale tra i soggetti fragili e conviventi aventi diritto al vaccino intesi dal ministero non è pervenuta risposta, così come sulle vaccinazioni a domicilio e le categorie vaccinate in ritardo rispetto alle indicazioni nazionali, come ad esempio il personale scolastico o gli over 80.

“Per lui, il ritardo nella somministrazione dei vaccini è solo ed esclusivamente responsabilità dei medici di base, dipinti come degli inetti, o delle piattaforme e del numero ASP o, per quanto concerne i soggetti fragili, delle aziende ospedaliere”. “Sulle 74mila dosi sparite nell’ASP di Cosenza, – incalzano le attiviste – per cui è attualmente in corso un‘interrogazione parlamentare, ci dispiace constatare che il commissario non sa rispondere ma anzi accusa di “parlare a casaccio” e dice che non può vigilare “sulle fughe in avanti”.