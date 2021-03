Incendio al server a Strasburgo, Asp di Cosenza perde le prenotazioni

Le conseguenze dell’incendio al data center del provider Ovh a Strasburgo si ripercuotono anche sull’azienda sanitaria provinciale di Cosenza

COSENZA – Il grande incendio che ha colpito nel distretto di Port du Rhin a Strasburgo l’edificio della società Ovh, specializzata in server informatici, ha generato danni importanti su numerosi siti web, come quello del Governo francese. Danni anche a numerose aziende che avevano affidato ai server di Ovh i loro dati informatici e tra queste c’è l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

A causa del vasto rogo, infatti, l’Asp ha perso tutti i dati riferiti alle prenotazioni per i tamponi rinofaringei per l’individuazione del coronavirus, dal 2 marzo ad oggi. Secondo quanto si apprende, l’Asp è in attesa che il sistema venga ripristinato, ma contestualmente la task force che si occupa proprio del tracciamento dei casi positivi, continuerà a lavorare seppur in alcune sedute potrebbero verificarsi ritardi.