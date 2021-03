Cosenza, le Fem.In scendono dal tetto Usca. Ottenuto incontro con Longo

Le attiviste hanno cessato la protesta, iniziata ll’8 marzo, dopo aver ottenuto un incontro con il commissario alla sanità calabrese Guido Longo

COSENZA – Una delegazione di ‘Fem.In cosentine in Lotta’ – che da tre giorni si trovavano sul tetto della sede Asp di Cosenza dove è collocata l’Usca di Serraspiga – saranno accolte domani mattina alle 10,30 alla Cittadella regionale dal commissario acta per la sanità calabrese Guido Longo. Lo hanno annunciato le stesse attiviste in un video in cui hanno dichiarato di aver cessato la protesta dopo che il commissario Longo ha accolto il loro invito ad un incontro.

Il giorno della protesta anche il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina si era detto disposto ad un incontro con le Fem.In per discutere le problematiche sanitarie del territorio. Alla base della protesta del collettivo politico attuata in occasione dell’8 marzo, la mancanza di Unità speciali di continuità assistenziale in alcuni comuni, la chiusura di diversi consultori sul territorio provinciale e la campagna vaccinale che procede a rilento.

“Segnalateci le vostre problematiche così potremo esporle domani in Cittadella”, concludono le Femin.