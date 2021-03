Cosenza, carte d’identità in scadenza. D’Ippolito chiede una nuova proroga

Il consigliere comunale torna sulla questione per chiedere un nuovo termine di scadenza, fissato al prossimo 30 aprile

COSENZA – Il consigliere comunale Giuseppe d’Ippolito torna sulla questione del rilascio delle carte d’identità e sulla opportunità di richiedere, attesa la recrudescenza della pandemia da Covid-19, una nuova proroga al governo del termine di scadenza, fissato al prossimo 30 aprile.

“Nell’esprimere soddisfazione per l’apprezzabile gioco di squadra che è stato posto in essere – sottolinea d’Ippolito – non posso non considerare quanto mai opportuna l’iniziativa assunta dalla deputata di Fratelli d’Italia, On.Wanda Ferro, che sull’argomento e, segnatamente, sulla necessità di una ulteriore proroga della validità dei documenti di identità scaduti o in scadenza, ha presentato un apposito ordine del giorno impegnando il governo a valutare l’opportunità di far slittare il termine di scadenza al prossimo 30 settembre.

“Apprendiamo con estremo favore – ha aggiunto Giuseppe d’Ippolito – dell’attenzione che l’On. Ferro ha riservato all’argomento, facendosi interprete delle numerose istanze pervenute dai cittadini e mirando a risolvere una questione che è certamente di interesse nazionale. Sono, infatti, innumerevoli – sottolinea d’Ippolito – gli enti locali che, nonostante il rinvio della validità di molti documenti, hanno dovuto conciliare le pur numerose richieste dei cittadini con modalità di accesso contingentate, come è successo a Cosenza”.

“Se non rinvio non viene accettato molti documenti da rinnovare”

“Ove l’istanza di concedere l‘ulteriore proroga al 30 settembre 2021, non venisse accolta – ma mi auguro vivamente che ciò non accada, incalza D’Ippolito – alla data del prossimo 30 aprile dovranno essere rinnovati molti documenti scaduti, come, ad esempio, le carte d’identità, che si andranno ad aggiungere a quelli in scadenza, con il rischio di un collasso totale degli Uffici Anagrafe di molti comuni, gravati, come sappiamo, da una cronica carenza di organico.

2Ritengo che nel caso di Cosenza, un’ulteriore proroga sia importante anche per consentire di riorganizzare al meglio il servizio, e nel solco di quanto già ho posto in evidenza nei giorni scorsi, di perfezionare il sistema di prenotazione e rilascio che ad oggi fa leva, in particolare, su una sola unità operativa alla quale va il mio personale ringraziamento. Grazie al sistema digitale di prenotazione, accessibile attraverso il sito del Comune di Cosenza, potranno essere ridotti il più possibile i tempi di attesa. La speranza – ha concluso d’Ippolito – è che adesso il Governo accolga la nostra richiesta”.