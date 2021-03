“Non abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico”, il video di Ecologia Oggi

Un video per richiamare l’attenzione dei cittadini al rispetto delle regole e invitare al corretto conferimento dei rifiuti differenziati

COSENZA – L’azienda Ecologia Oggi lancia un video messaggio per richiamare l’attenzione dei cittadini al comune senso civico. “Separa, esponi e rispetta” gli elementi chiave della raccolta differenziata al fine di evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul suolo pubblico. A lanciare il messaggio sono due giovani cosentine che con la loro semplicità intendono sensibilizzare ad un corretto conferimento dei rifiuti differenziati. “Separare correttamente i materiali, esporli davanti alle abitazioni o i condomini, rispettare gli orari e i giorni indicati”; in fondo basta poco per avere una città pulita.