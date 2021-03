Sconosciuto: “Vaccini anche agli operatori di Ecologia Oggi”

A chiederlo il consigliere comunale di Cosenza: “in settimana incontreremo le autorità preposte per discutere del problema”

COSENZA – “Occorre inserire senza indugi gli operatori ecologici della Società “Ecologia Oggi” nell’elenco delle persone particolarmente a rischio contagio da Covid-19 e quindi da vaccinare con priorità”. Lo chiede il consigliere comunale Pasquale Sconosciuto.

“I lavoratori impegnati in città nel servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta, da considerare servizio essenziale, sono particolarmente esposti, in ragione della loro attività, al rischio di contrarre il Covid-19. Lo sono ancora di più quelli, tra loro, che ritirano gli appositi sacchi all’esterno degli appartamenti dove si sono registrati casi di coronavirus. Ho già interloquito con la collega Maria Teresa De Marco, presidente della commissione sanità di Palazzo dei Bruzi e delegata del Sindaco alla salute pubblica e con lei abbiamo convenuto che in settimana incontreremo le autorità preposte per discutere del problema che ho segnalato e chiedere a gran voce che la vaccinazione per tutti gli operatori ecologici diventi una priorità”.