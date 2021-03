Cosenza: prenotazione vaccini bloccata per le categorie deboli, sistema in tilt

Dopo sole 24 ore dall’attivazione del servizio di prenotazione al CUP, il sistema si è impallato. Ripartita la vaccinazione per gli over 80 ma rallenta invece quella a domicilio

COSENZA – Era stato attivato ieri il sistema di prenotazione al CUP per consentire la vaccinazione anti Covid 19 ai soggetti appartenenti alle categorie fragili ma il servizio è andato in tilt in poche ore a causa del sovraccarico di telefonate e richieste. Dall’Asp di Cosenza fanno sapere di aver immediatamente individuato la soluzione, al fine di sopperire al disagio, nei medici di base.

“Saranno loro a a segnalarci i pazienti fragili fornendoci gli elenchi. Pertanto dopo uno stallo causato da un sovraccarico del sistema – ha spiegato il dott. Martino Rizzo, direttore sanitario dell’Asp – gli utenti di questa categoria potranno rivolgersi al proprio medico di base per aderire alla campagna vaccinale”.

Per quanto riguarda gli over ottanta prosegue la campagna vaccinale, dopo lo stallo dovuto alla mancanza di dosi di vaccino Pfizer, considerata l’improvviso aumento di richieste sul territorio provinciale. Al momento i vaccini ci sono, come sottolineato anche dal presidente Spirlì, e secondo previsioni per questa settimana la copertura sarà garantita. Nonostante ciò, l’Asp per non trovarsi nella stessa condizione della settimana scorsa, già questa sera chiederà un numero maggiore di vaccini.

Risulta più complessa invece, la vaccinazione a domicilio dei pazienti ultraottantenni a causa di una mancanza di personale e mezzi sanitari a disposizione che possano recarsi nelle abitazioni e inoculare il vaccino in totale sicurezza.

La reazione della Cgil

“L’Asp di Cosenza naviga a vista. I vaccini mancano, le prenotazioni per le vaccinazioni sembrano una caccia al tesoro, e quelle per gli ultraottantenni a casa attendono di essere avviate; infine, le prenotazioni per le persone affette da gravi patologie e impossibilitate a muoversi non si sa come gestirle”. È quanto denuncia il segretario generale della Cgil di Cosenza Umberto Calabrone, che chiede una modalità di gestione differente e l’intervento del Prefetto Cinzia Guercio. “La misura è colma, – ha aggiunto Calabrone – intervenga il Prefetto, massima autorità sul territorio, e convochi i responsabili di questo caos, facendosi promotrice della organizzazione ed attuazione di un serio piano vaccinale. Il commissario La Regina, non pervenuto, invece, metta mano alla catena di comando”.