Cosenza, ospedale militare diventa centro vaccinale: “250 vaccini al giorno, fino a 500”

L’ospedale dell’Esercito italiano a Vaglio Lise riconvertito in centro vaccinale. La struttura sarà operativa da lunedì al sabato dalle 8 alle 20



COSENZA – L’Esercito Italiano ancora al servizio della città di Cosenza dopo il lavoro dell’ospedale campale allestito per l’emergenza Covid. La struttura è stata riconvertita in centro vaccinale ed è dotata di un’area dedicata alla somministrazione dei vaccini nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico e di un’area di attesa dove sostare per il periodo di osservazione (15 minuti) post vaccino. Nell’assetto campale sono presenti 3 medici e 8 infermieri militari, 6 box vaccinali più uno per la vaccinazione protetta, necessaria per i casi di persone con particolari allergie.

“Partiamo con 250 vaccinazioni al giorno – ha spiegato il col. Francesco Rizzo Forze Armate – Esercito Italiano – che saranno implementate grazie al supporto della sanità civile fino a 500. Il nostro target è definito dalle autorità nazionali e regionali ed oggi cominciamo dalle forze dell’ordine e proseguiremo con i lavoratori dei servizi essenziali”.

I centri vaccinali in provincia di Cosenza sono circa una settantina e a questi si aggiungono quelli del capoluogo di provincia. “I vaccini – ha dichiarato il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina – ci sono e rassicuriamo tutti i cittadini cosentini”.

Intanto nel pomeriggio di oggi il commissario La Regina ed il commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Isabella Mastrobuono presenteranno al presidente ff della Regione Nino Spirlì un piano vaccinale unico per il Nord della Calabria. “Si tratta di un piano unico – ha dichiarato la d.ssa Mastrobuono- delle vaccinazioni che prevede la collaborazione di Asp e Ao che si organizzeranno in modo da potenziare questa struttura, dove entreranno anche i medici di medicina generale, sia per quanto riguarda i nostri medici ospedalieri che sono disposti ad uscire sul territorio e dare una mano. Faremo un piano in modo tale da organizzare le vaccinazioni a seconda della categoria di persone”.

Spirlì: “I vaccini ci sono, basta richiederli per tempo e non ci saranno carenze”

“Le dosi di vaccino che vengono inoculate sono già aumentate, soprattutto negli ultimi giorni. Abbiamo avuto delle difficoltà ed è inutile negarlo, ma oggi si entra a regime grazie anche al lavoro dell’Esercito. La riconversione di questo luogo ci consente di ottimizzare al massimo le forze e avviare al meglio la campagna di vaccinazione”. Sono le parole del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, che questa mattina ha visitato l’ospedale dell’Esercito italiano a Vaglio Lise a Cosenza, riconvertito in centro vaccinale.

“I vaccini ci sono – ha aggiunto Spirlì- basta richiederli per tempo e non ci sarà nessuna carenza. Riusciremo ad azzerare questo ritardo che si è verificato. Non c’è una corsa a chi è più bravo, ma a tutelare la salute delle persone”.



Foto e video di Francesco Greco