Il cordoglio degli amici sui social per la morte di Giampiero “buon viaggio”

Ha lasciato tutti sgomenti la morte del giovane Giampiero Tarasi, 32 anni, che ieri sera ha perso la vita in un incidente autonomo impattando con le barriere di cemento posizionate su Via Vittorio Emanuele, nella zona di Portapiana

COSENZA – Nessuno riesce a crederci, i suoi amici scrivono da ieri sera il loro dolore sui social per la morte improvvisa e violenta di Giampiero Tarasi che aveva solo 32 anni. Definito da tutti come un ragazzo solare, sorridente, buono, su Facebook sono stati tantissimi i messaggi di dolore: “Sono cresciuta avendoti accanto. Sono cresciuta sapendo che avrei sempre potuto contare sulla tua presenza. Mi sento smarrita. Mi sento sola. Hai regalato a tutti sorrisi e gentilezza, e chi ha avuto la fortuna di condividere un solo momento con te lo sa bene. Grazie per avermi resa tua amica. Grazie per essere stato vicino come un fratello. Grazie per ogni cosa che hai fatto per me. Non ti dimenticherò mai”.

Tra i tanti post anche quelli di chi non accetta che a 32 anni, un ragazzo con la sua vitalità e voglia di vivere, debba esser chiamato al cospetto del Padre Eterno “Le nostre infinite notti di allegria e chiacchiere resteranno in me e nel cuore di tutta la gente che ha avuto l’onore e il privilegio di conoscerti”. Sempre sorridente, affettuoso e con un cuore enorme. Così lo ricordano i suoi amici: “un ragazzo indimenticabile“. Per tutti la sua prematura scomparsa è stato un fulmine a ciel sereno.