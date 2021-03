Cosenza: tragico incidente a Portapiana, si schianta contro i new jersey e muore sul colpo

Secondo i primi riscontri la vittima, a bordo della sua moto, si è schiantato contro le barriere di cemento poste per evitare il passaggio veicolare in quanto la strada è chiusa al transito da mesi

COSENZA – Si è schiantato con la moto sulla quale viaggiava contro i new jersey posti a delimitare l’area di Portapiana, precisamente su corso Vittorio Emanele II, nel centro storico di Cosenza, chiuso da diversi mesi a causa di una frana. Il terribile incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo i primi riscontri il conducente della motocicletta, T.G. di 32 anni, residente a Cosenza, per cause che sono in corso d’accertamento, si è schiantato impattando violentemente contro le barriere di cemento che bloccano l’accesso alla strada, morendo sul colpo. Le persone che abitano nel quartiere raccontano di aver sentito un forte rumore e dopo aver capito che si trattava di un tremendo incidente, hanno avvisato subito i soccorsi, ma per il centauro purtroppo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo dei sanitari del 118. La dinamica è al vaglio della Polizia locale.