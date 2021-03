Da stamattina prosegue la protesta per la mancanza di Unità speciali di continuità assistenziale in alcuni comuni, la chiusura di diversi consultori sul territorio provinciale e la campagna vaccinale che procede a rilento

COSENZA – Prosegue la protesta delle Fem.In cosentine in lotta nella sede Asp di Serra Spiga dove è collocata l’Usca di Cosenza. Quindici persone sono sul tetto da stamattina e manifestano per la mancanza di Unità speciali di continuità assistenziale in alcuni comuni, la chiusura di diversi consultori sul territorio provinciale e la campagna vaccinale che procede a rilento.

“Apprendo della protesta del gruppo Fem.In Cosentine in lotta – ha dichiarato il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina- e immediatamente mi sono reso disponibile ad un incontro per affrontare le problematiche da loro sollevate. Considerato che sono qui da poco e mi sono ritrovato a gestire un’azienda con problematiche importanti, tengo a precisare che non è mia abitudine ignorare i problemi e sono disponibile ad ascoltare tutti in modo da trovare soluzioni condivise”.