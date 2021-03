Cosenza, piante ‘simbolo’ strappate e calpestate: “oggi 8 marzo c’è ancora tanto da fare”

La denuncia dell’Associazione di volontariato Mammachemamme e il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino nelle zone di via Roma e nella villa Nuova a Cosenza

COSENZA – “Stamane, con enorme rammarico, abbiamo scoperto che alcune tra le piante poste nelle zone di Via Roma e nella Villa Nuova a Cosenza, sono state strappate via, calpestate e rovinate. Un gesto spiacevole e spregevole che restituisce il degrado sociale e culturale nel quale viviamo”. Così denunciano – in un post sulla pagina Facebook ‘One billion rising Cosenza 2021″ – l’ Associazione di volontariato Mammachemamme e il Centro Antiviolenza Roberta Lanzino.

“Oltre a denotare una totale mancanza di rispetto per la natura, per gli spazi comuni e per il verde pubblico, questi atti di puro vandalismo, mostrano ancora una volta in più , la sprezzante insensibilità verso ciò che quei fiori rappresentavano – proseguono. – Gli operai e operaie della Cooperativa stanno cercando di recuperare quanto possibile”. E concludono: “Oggi è la giornata internazionale delle donne. C’è ancora tanto da fare”.