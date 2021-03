Cosenza, sciopero dell’Amaco lunedì 8 marzo

Sciopero generale lunedì 8 marzo per la lotta delle donne contro la violenza e la discriminazione di genere. Potrebbero verificarsi disagi per l’utenza dell’AMACO

COSENZA – L’Amaco, attraverso l’amministratore unico Paolo Posteraro, informa l’utenza che per lunedì 8 marzo è stato indetto uno sciopero generale di 24 ore dai sindacati CUB Trasporti e Cobas, in favore della lotta delle donne contro la violenza e la discriminazione di genere. Tali sigle sindacali – fa sapere l’Amministratore Unico Paolo Posteraro – non sono presenti nell’Azienda A.M.A.CO. S.p.A., ma singoli lavoratori e/o lavoratrici dell’Azienda, pur non essendo iscritti, potrebbero, comunque, aderire allo sciopero. In tal caso, potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di alcune corse del servizio urbano che, ad oggi, non possono prevedersi. Si precisa, però, che a livello locale sarà comunque garantito il servizio nelle seguenti fasce orarie: la mattina dalle ore 5 alle ore 8 e la sera dalle ore 18 alle 21.