Cosenza, somministrati e terminati i vaccini Pfizer: “integrare subito”

Il direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asp di Cosenza Mario Marino ha richiesto un maggior numero di dosi di vaccino per gli over 80

COSENZA – Sono state tutte somministrate le dosi di vaccino anti Covid 19 Pfizer/BioNTech finora a disposizione dell’azienda sanitaria provinciale per la vaccinazione del personale sanitario e del mondo associazionistico che ruota attorno al sistema sanitario e della popolazione ultraottantenne.

Dal 4 gennaio scorso, giorno di avvio in tutta Italia della campagna vaccinale, ad oggi l’Asp di Cosenza ha somministrato 47.400 dosi di vaccino. Al momento nei frigoriferi dell’Asp ci sono solo le dosi da inoculare nella giornata di oggi. Come da protocollo la task force riceve dalla Regione Calabria cinque cosiddetti pizzabox di vaccini Pfizer da 195 fiale l’uno, ogni martedì: “stiamo procedendo spediti ma siamo costretti a fermarci perchè le dosi non ci sono, sono tutte terminate – ha spiegato il direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione dell’Asp, dott. Mario Marino. – Per questo motivo è necessario immediatamente integrare e far sì che arrivino al più presto nuove dosi di vaccino. Tra l’altro la scorsa settimana – spiega ancora Marino – rispetto alla fornitura prevista di cinque vassoi, ne sono arrivati solo tre”.

Secondo quanto si apprende in queste ore è in corso alla Regione Calabria una riunione operativa per l’approvvigionamento delle nuove dosi di vaccino.

Per quanto concerne invece i vaccini AstraZeneca la fornitura viene consegnata a Castrovillari e poi smistata sul territorio per la vaccinazione degli uomini delle forze dell’ordine e nelle scorse ore, sono state consegnate le prime 10 mila dosi. Già ieri ne sono state somministrate circa 300 e la campagna vaccinale prosegue con una media di 100 inoculazioni al giorno per ogni punto vaccinale (Cosenza, Cetraro e Rossano).