Rapina all’Eurospin di Rende nel 2015, imputato assolto

Il Tribunale di Cosenza in composizione collegiale ha assolto per non aver commesso il fatto, Cesare D’Elia, dall’accusa di rapina aggravata, commessa il 19 dicembre 2015

COSENZA – Per la Procura l’imputato, in concorso con un minorenne per il quale si è proceduto separatamente, mediante violenza e minaccia alla cassiera, si era impossessato della somma di euro 580 euro. La rapina venne compiuta il 19 dicembre 2015 ai danni dell’esercizio commerciale “Eurospin” di Rende. D’Elia, svolgendo la funzione di “palo”, a dire della Procura, aveva atteso il complice su un ciclomotore all’esterno dell’esercizio commerciale, per poi darsi alla fuga.

Alla presunta identificazione di entrambi gli imputati si era giunti attraverso l’estrazione delle riprese video, da cui però si era potuto ricavare poco, essendo il viso di entrambi i soggetti, celato dall’utilizzo di un casco e attraverso una complessa ricerca di tracce biologiche compiuta dai RIS di Messina e Palermo.

Il Tribunale in accoglimento della argomentazioni sostenute dalla difesa rappresentata dall’avv. Cristian Cristiano del Foro di Cosenza e su conforme richiesta dell’Ufficio di Procura, ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.

In particolare, il difensore ha sottolineato come gli esiti degli esami eseguiti sui reperti analizzati dal Laboratorio di genetica forense – Gabinetto Regionale Polizia Scientifica per la Sicilia Occidentale – fossero incompatibili con i profili genetici di D’Elia e come, di contro, offrissero conforto alla totale estraneità ai fatti dell’imputato, a carico del quale era stato possibile rinvenire solo un profilo biologico misto e come tale riconducibile a più persone, peraltro sulla fibbia del casco utilizzato dal minore e non dal presunto “palo”. Da qui la conseguente pronuncia assolutoria essendo residuata solo l’ipotesi di un possibile utilizzo del casco, da parte dell’imputato, ma in altra e diversa circostanza.