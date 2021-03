Cosenza, al via il piano vaccinale per le forze dell’ordine operanti in tutta la provincia

Conclusa una riunione in Prefettura per l’attivazione del piano vaccinale alle forze dell’ordine. Resi noti i luoghi e le date nelle quali saranno effettuate le vaccinazioni.

COSENZA – Si è tenuta questa mattina una riunione coordinata dal Prefetto Cinzia Guercio, finalizzata a conoscere e condividere il Piano operativo per avviare le attività vaccinali nei confronti degli appartenenti a tutte le Forze dell’Ordine che operano nel territorio provinciale. Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte, oltre ai vertici delle predette Forze dell’Ordine, anche il Commissario della AO di Cosenza ed il referente della locale Azienda Sanitaria, sono stati resi noti, dalle predette strutture sanitarie, i luoghi e le date nelle quali saranno effettuate le vaccinazioni. Si è provveduto, altresì, a condividere con le Forze dell’Ordine un Piano vaccinale idoneo a delineare i numeri di accessi giornalieri, secondo una equa distribuzione, in quota percentuale rispetto ai numeri forniti. Quanto sopra, nell’ambito di un rapporto sinergico tra Istituzioni, orientato, nel caso concreto, ad individuare tempi certi e modalità di somministrazione del vaccino. Il predetto assetto operativo, trasfuso in un primo Piano vaccinale predisposto dall’Asp e dalla AO, sarà replicato, a breve, ed utilizzato come base per calibrare la somministrazione degli ulteriori vaccini al personale impiegato nella erogazione dei servizi essenziali, per il quale la campagna vaccinale sarà avviata in pochi giorni.