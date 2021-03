Cosenza, chiuso da giorni il centro per il ritiro kit-buste in via XXIV Maggio

E’ chiuso da giovedì scorso il punto di distribuzione di via XXIV Maggio dei kit per la raccolta differenziata di Ecologia Oggi

COSENZA – Diversi cittadini hanno segnalato la chiusura, da giorni, del centro di distribuzione del materiale occorrente per la raccolta differenziata (mastelli e buste) di via XXIV Maggio. Secondo quanto si apprende, l’ufficio è stato chiuso al pubblico per consentire la sanificazione degli ambienti dopo un caso di positività al coronavirus.

Per precauzione, considerato l’accesso del pubblico, il centro riaprirà la prossima settimana dopo un’ulteriore attività di sanificazione. Le continue richieste pervenuteci dai cittadini scaturiscono dalla mancanza di comunicazione, considerato che chi si è recato nel punto ritiro, ha semplicemente trovato la saracinesca abbassata.