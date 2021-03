Cosenza, contagi nelle scuole di Via De Rada e Saverio Albo. Occhiuto sospende le lezioni

A seguito dei contagi riscontrati in alcune classi della “Don Milani-De Matera”, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha firmato un’ordinanza che sospende le lezioni in presenza nelle due scuole fino al prossimo 10 marzo

COSENZA – Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto ha firmato un’ordinanza di sospensione, in via cautelativa, a partire da oggi e fino al prossimo 10 marzo, delle attività didattiche in presenza per tutte le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria allocate nel plesso di via De Rada e di tutte le classi allocate nel plesso di via Saverio Albo (ne avevamo parlato qui), ricadenti nell’Istituto comprensivo “Don Milani-De Matera.

Con il provvedimento il sindaco Occhiuto ha dato immediato seguito alla comunicazione pervenuta dalla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Don Milani-De Matera, Immacolata Cairo, nella quale è stato fatto riferimento ad un sospetto caso di Covid-19. Il provvedimento ha disposto, inoltre, che restino consentite le attività amministrative lasciando al dirigente scolastico la valutazione se effettuarle in presenza o nel rispetto della normativa generale in materia di smart working. Il Sindaco ha, infine, raccomandato di attivare e facilitare, per quanto possibile, la didattica a distanza e di mantenere costantemente i contatti con l’Azienda sanitaria provinciale per monitorare tempestivamente l’esito dei tamponi effettuati e che la dirigente scolastica ha richiesto per alcune classi, sia del plesso di via De Rada che del plesso di via Saverio Albo.