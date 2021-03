Cosenza, emergenza abbandono rifiuti. Chiesto il “monitoraggio continuo” del territorio

Una delle richieste avanzata dalla commissione consiliare ambiente, insieme al “servizio di mantenimento”, e indirizzata al sindaco Occhiuto

COSENZA – La problematica dell’abbandono dei rifiuti a Cosenza è stata ancora una volta al centro di una seduta della commissione consiliare ambiente convocata dal Presidente Vincenzo Granata. È stato approvato, all’unanimità dei presenti, un documento nel quale è stata formalizzata una proposta, indirizzata al sindaco Mario Occhiuto, al vicesindaco Francesco Caruso e all’assessore all’ambiente di Palazzo dei Bruzi Carmine Vizza, oltre che al dirigente di settore, nella quale si chiede che “tutto il territorio urbano debba essere oggetto di monitoraggio continuo, ai fini dell’immediato ripristino del decoro urbano e dell’igiene pubblica”.

Censimento delle aree abbandonate e utilizzo di una apposita squadra

Nella proposta approvata dalla commissione ambiente si chiede, inoltre, che venga garantito anche il conseguenziale servizio di “mantenimento”. Tanto per il monitoraggio che per il mantenimento, finalizzati al ripristino del decoro urbano e dell’igiene pubblica, la Commissione ha chiesto al Sindaco e agli assessori l’utilizzo, per l’intera settimana, di una apposita squadra.

“Le aree oggetto di abbandono – prosegue il documento della Commissione ambiente – dovranno essere censite e riportate su un’apposita mappa informatizzata per programmare e adottare tutte le azioni preventive e sanzionatorie nei confronti dei trasgressori”.