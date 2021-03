Piano vaccinazione in provincia di Cosenza. Sindaci a confronto su criticità e operatività

Il piano vaccinale è partito a singhiozzo. Alcuni Comuni hanno terminato la vaccinazione agli over 80, ma ci sono aree dove ancora non è stato vaccinato nessuno. Il commissario dell’Asp La Regina “ci sono zone d’ombra ma siamo qui per condividere il piano vaccinale con la Conferenza dei sindaci”

COSENZA – Non si è presentato il il commissario ad acta della sanità calabrese Guido Longo alla riunione con i sindaci della Provincia di Cosenza indetta dal presidente e sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, per discutere sulla messa in pratica del piano vaccinazioni nel territorio provinciale. “È arrivato il momento di fare il punto sul piano vaccinazioni – ha detto Stasi – ma anche sul Dca 31 e la programmazione che sta mettendo in campo Longo che secondo noi deve tener conto delle esigenze dei territori. Oggi ha deciso di non esserci e chiederemo subito un incontro per poter discutere con lui. Apprezziamo la presenza del commissario dell’Asp di Cosenza che ci sembra un buon segnale per aprire interlocuzioni necessarie”.

Il piano vaccinale in provincia di Cosenza è partito a singhiozzo, ci sono Comuni che hanno terminato la vaccinazione agli over ottantenni e aree dove ancora non è stato vaccinato nessuno. “Come nel resto d’Italia – ha detto il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina – ci sono zone d’ombra, ma oggi siamo qui per condividere il piano vaccinale con la Conferenza dei sindaci e domani sarò con il Prefetto e la collega Mastrobuono per organizzare definitamente la tabella di marcia. Abbiamo iniziato con gli ottantenni e proseguiremo con i soggetti fragili che sono quelli che mi stanno più a cuore”.

Foto – Video Francesco Greco