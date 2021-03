Morte Denis Bergamini, inchiesta chiusa. Indagata l’ex fidanzata Internò

Isabella Internò è formalmente indagata per concorso nell’omicidio del calciatore del Cosenza Calcio

CASTROVILLARI (CS) – Isabella Internò, 51 anni, di Rende, è formalmente indagata per concorso nell’omicidio del calciatore del Cosenza Calcio Denis Bergamini, avvenuto il 18 novembre 1989 sulla Statale 106 jonica, nel territorio di Roseto Capo Spulico.

A sei anni esatti dall’apertura dell’inchiesta ter sulla vicenda di Denis Donato Bergamini, e a trentadue dalla sua morte, la Procura di Castrovillari ha chiuso le indagini preliminari del caso. L’indagine, riaperta dall’ex procuratore di Castrovillari Eugenio Facciola, è stata chiusa dal pm Luca Primicerio che ha notificato all’indagata l’avviso di garanzia.

Bergamini, prima “narcotizzato” e poi lasciato morire

Isabella Internò, all’epoca dei fatti diciannovenne ed ex fidanzata del calciatore Bergamini, resta l’unica indagata con l’accusa di omicidio volontario.

Il cerchio si stringe e vede fuori dalla scena l’altro indagato, l’oggi ottantenne Raffaele Pisano, ovvero il camionista che investì Denis sulla Ss 106. Archiviata anche la posizione di Luciano Conte, il marito della Internò, in origine iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento, non nel presunto omicidio dell’atleta, ma solo rispetto a una testimonianza resa dalla consorte in tribunale.

Secondo l’accusa il calciatore Bergamini sarebbe stato prima “narcotizzato”, provocandone successivamente la morte, asfissiandolo meccanicamente mediante uno strumento “soft” e ponendolo poi, già cadavere o già in fin di vita, sull’asfalto stradale allo scopo che venisse investito dai mezzi in transito.