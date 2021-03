Cosenza, sospetti casi covid nella scuola di Via Saverio Albo. “Occhiuto chiuda la scuola”

L’invito al sindaco arriva dal consigliere comunale Massimo Lo Gullo. Chiede ad Occhiuto di chiudere per precazione la scuola nel quartiere di San Vito Alto ed attivare gli accertamenti del caso

COSENZA – “Se le notizie in mio possesso dovessero essere confermate, non c’è altra soluzione che quella di chiudere la scuola materna ed elementare di via Saverio Albo, nel quartiere di San Vito Alto, dove sarebbe attivo un focolaio di covid-19″. A chiedere l’intervento del primo cittadino è il consigliere comunale del gruppo consiliare Cosenza Popolare Massimo Lo Gullo.

“Chiedo al Sindaco Occhiuto – spiega Lo Gullo – di voler disporre, unitamente all’assessore alla scuola e alle autorità sanitarie, gli accertamenti del caso e, qualora dovessero emergere situazioni di contagio, rese ancora più pericolose, in questo particolare momento dalla diffusione delle varianti che si stanno propagando anche in altre zone del Paese, di procedere alla immediata chiusura della scuola, esercitando i poteri ordinatori che la legge conferisce al Sindaco. Sono certo – conclude Lo Gullo – che la sensibilità di Mario Occhiuto e tutte le azioni intraprese dall’Amministrazione comunale a tutela della salute pubblica, sapranno consigliarlo per il meglio”.