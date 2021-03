Corruzione e falso, indagata anche la direttrice dell’Usr della Calabria

Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri nell’ambito di un blitz ribattezzato “Diacono” scattato stamattina nelle province di Vibo Valentia, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli

VIBO VALENTIA – C’è anche la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria Maria Rita Calvosa, 59 anni, tra le 13 persone indagate, in stato di libertà, nell’inchiesta della Procura di Vibo Valentia che ha portato all’arresto di 10 persone, otto in carcere e due ai domiciliari, con l’accusa di falsi e corruzione nella pubblica amministrazione. Calvosa, 59 anni, romana, è alla guida dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria dal settembre del 2018, dopo essere stata per dieci anni responsabile dell’ambito territoriale di Latina.

Un’operazione su falsi e corruzione nella pubblica istruzione nelle province di Vibo, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Napoli che ha portato al sequestro di 19 società, operanti nel settore dell’istruzione, per un valore stimato in circa 7 milioni di euro. Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione, falso in atti destinati all’Autorità giudiziaria, falso in atto pubblico, abuso d’ufficio e autoriciclaggio.

L’inchiesta è stata avviata a seguito del ritrovamento, il 2 luglio 2020, di un arsenale di armi (da guerra e clandestine) e un’ingente somma di denaro nell’abitazione di Davide Pietro Licata, contigua all’Istituto “Accademia Fidia“, gestito dalla famiglia Licata. Gli approfondimenti hanno consentito di ricostruire una rete di istituti formativi (paritari e artistici/musicali) che ha illecitamente prodotto, in cambio di denaro e/o altre utilità, titoli di studio e attestati (oltre che operato fittizie assunzioni), al fine di favorire la partecipazione dei beneficiari a pubblici concorsi per l’assunzione di personale docente e Ata (assistente tecnico amministrativo).

Gli illeciti sarebbero stati agevolati e resi possibili grazie alla corruzione di un alto funzionario del Miur, il quale è incaricato, fra l’altro delle attività ispettive e di controllo degli istituti provati accreditati al Miur. Inoltre le indagini avrebbero consentito di fare luce anche su un’ulteriore episodio di corruttela, finalizzato a conseguire l’attribuzione di importante incarico istituzionale nell’ambito del Ministero dell’Istruzione, a beneficio di una dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria.

Le persone finite in carcere sono Davide Licata, Igor Vincenzo Licata, Dimitri Licata, Carmine Caratozzolo, Maurizio Piscitelli, Michele Licata, Christian Piscitelli, Michela Licata. Ai domiciliari Rossella Marzano e Domenico Califano.