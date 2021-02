‘Cittadella della Prevenzione’ in via degli Stadi, bus gratis per over 80. Presto l’UO del 118

Diventa realtà la Cittadella della prevenzione in via degli Stadi. Partita la campagna vaccinale, il sindaco Occhiuto ha fatto il punto della situazione con i dirigenti medici dell’ASP, i responsabili dell’USCA e del 118 e i medici di famiglia. Bus navetta gratuiti per gli anziani

COSENZA – Quattrocento vaccinazioni al giorno, tamponi in modalità drive in, un servizio navetta gratuito per gli over 80 “Al Volo Vax” prenotabile al numero di telefono 333 4251011 e nei prossimi giorni, nei locali di via degli Stadi inoltre, sarà presto trasferita l’Unità operativa del 118. Prende corpo negli spazi messi a disposizione del Comune di Cosenza, la “Cittadella della Prevenzione” che oltre ad ospitare, come avviene dall’ottobre 2020, la sede dell’USCA – l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale dell’Asp di Cosenza, volta a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, a garantire l’effettuazione dei tamponi alla popolazione in modalità Drive-in e l’assistenza dei pazienti affetti da coronavirus che non necessitano di ricovero ospedaliero, diventerà centro per le vaccinazioni, grazie al reperimento di ulteriori spazi messi a disposizione sempre dal Comune, come l’ex palestra della scuola di via degli Stadi dove già da ieri sta procedendo alle vaccinazioni degli ultraottantenni e dove si proseguirà poi con le vaccinazioni di tutti gli altri cittadini. Inoltre, alla Cittadella della prevenzione di via degli stadi sarà trasferita a giorni anche l’Unità operativa del 118.

Questa mattina il sindaco Mario Occhiuto si è recato nei locali di via degli Stadi dove ha fatto il punto della situazione con il direttore del distretto sanitario Cosenza-Savuto Elio Bozzo, il direttore del Dipartimento di Prevenzione e Igiene dell’ASP Mario Marino ed il responsabile dell’USCA Sisto Milito. Il Sindaco Occhiuto ha, inoltre, incontrato il responsabile del 118 di Cosenza Riccardo Borselli e i responsabili dei medici di famiglia.

“Abbiamo voluto creare, in perfetta sinergia con l’Asp, l’Usca, il 118 e i medici di famiglia – ha sottolineato il Sindaco Mario Occhiuto – un unicum dove poter concentrare i diversi servizi sanitari, di prevenzione e di pronto intervento. In questo difficile momento, nel quale occorre profondere il massimo degli sforzi ed evitare ogni dispersione di energia, è necessario fare quadrato per consentire alla popolazione di accedere con tempestività alle vaccinazioni. Saranno 6 le postazioni che allestiremo nella Cittadella e che consentiranno 400 vaccinazioni al giorno per gli ultraottantenni”.

Servizio navetta gratuito per gli over 80

“A questo proposito, abbiamo anche istituito, in collaborazione con Amaco, un servizio navetta gratuito per gli over 80, che abbiamo denominato “Al Volo Vax”. Un servizio che sarà prenotabile al numero di telefono 333 4251011 e che sarà svolto con navette attrezzate contro i contagi. All’area vaccinale si potrà arrivare in maniera agevole – ha aggiunto Occhiuto –grazie ai parcheggi esterni ed agli accessi per le persone con disabilità. Per consentire percorsi più agevoli anche alle ambulanze del 118, dislocheremo in via degli Stadi la relativa Unità operativa.

Centro vaccinazioni anche all’ospedale militare

Un altro step sarà la conversione dell’Ospedale militare da campo dell’Esercito a Vaglio Lise in centro per le vaccinazioni. A questo proposito ho inoltrato formale richiesta al Comando dei supporti logistici del Ministero della Difesa proprio per sottoporre all’attenzione una nuova valutazione circa l’utilizzo della struttura campale come centro operativo per le vaccinazioni, secondo un modello organizzativo che coinvolga l’Azienda Sanitaria, in modo da garantire una più rapida ed efficace attuazione a livello locale e territoriale delle operazioni connesse alla campagna vaccinale”.