Cosenza, per lavori di spazzamento divieti di sosta su alcune strade della città

I lavori di spazzamento saranno eseguiti i prossimi 4 e 6 marzo. La polizia municipale istituirà divieti di sosta con rimozione sulle strade interessate

COSENZA – Per consentire alla società “Ecologia Oggi” di effettuare lavori di spazzamento programmati in alcune strade cittadine, nei giorni di giovedì 4 e sabato 6 marzo, il Comandante della Polizia Municipale, Alessia Loise, ha emanato un’ordinanza per garantire, nelle aree interessate, le migliori condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada. Il provvedimento della Polizia Municipale, in particolare, istituisce il divieto di sosta con rimozione:

Il 4 marzo dalle ore 04:00 alle ore 10:00, su:

• VIA G.CALOPRESE, da Piazza Loreto a Piazza Europa

• VIA P.REBECCHI

• VIA L.ARIOSTO

Il 6 marzo, dalle ore 04:00 alle ore 10:00, su:

• VIA V.VENETO

• VIA R.MISASI, da via V.Veneto a via L.Miceli.