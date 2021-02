Cosenza, vaccinati i primi 45 ultra ottantenni “che emozione, non vedevamo l’ora”

Con la somministrazione dei vaccini Pfizer e Moderna ai primi 45 anziani, nella sede vaccinale di via degli Stadi sono iniziate anche a Cosenza le vaccinazioni degli over 80.

COSENZA – Superate le iniziali difficoltà ed i problemi organizzativi, è iniziata finalmente anche a Cosenza la campagna vaccinale riservata alle persone con più di 80 anni. Oggi pomeriggio, i primi 45 anziani, hanno ricevuto la somministrazione del vaccino nei due ambulatori messi a disposizione dall’Usca nella sede vaccinale approntata in Via degli Stadi. Agli anziani sono state somministrate le dosi del vaccino di Pfizer e Moderna. In pazienta attesa dal primo pomeriggio e con l’emozione dipinta nei loro volti, ad uno a uno gli anziani sono stati chiamati ed hanno ricevuto la prima dose da parte dei sanitari del Dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

“Non vedevamo l’ora, mi ero prenotata ma non pensavo mi chiamassero subito. Il vaccino è davvero l’unica cosa che ci potrà permettere di tornare alle nostre vite” ha commentato un anziano appena uscita dall’ambulatorio. “A causa del covid quello che mi è mancato di più è stato vedere i miei nipotini” ha invece commentato una signora che sottolinea “non ho sentito nulla e sono stati tutti gentilissimi. Aspettavo con ansia questo giorno e sono fiducioso”. “Abbiamo aspettato anche troppo – ha detto ancora la signora – considerata la pericolosità del virus, adesso mi sento più serena”. Nei prossimi giorni, intanto, aumenterà il numero dei medici coinvolti nella campagna e di conseguenza anche gli anziani che potranno essere vaccinati.

