Ematologia Cosenza: nel reparto non c’è un misuratore di glicemia. Salta la visita

A denunciare quanto accaduto un cittadino di Luzzi che ieri si è recato in ospedale per una visita, già prenotata da tempo, ma è stato costretto a rinunciarvi

COSENZA – Si chiama Eugenio Longo il protagonista di questa ennesima vicenda di disservizio sanitario che registriamo all’ospedale dell’Annunziata. Secondo quanto da lui raccontato, ieri si è recato nel reparto di Ematologia per una visita prenotata per le ore 14. Dopo oltre un’ora e mezza di attesa il signor Longo avverte un malore, una crisi ipoglicemica causata dal suo diabete, e chiede al personale di misurare la glicemia ma scopre che il reparto non è provvisto dell’apposito misuratore. Incredulo, decide di scendere in auto per utilizzare il proprio glucometro e assumere dello zucchero.

La spossatezza, la lunga attesa e considerato che in reparto ancora erano in corso le visite prenotate alle 13 ed erano passate ormai due ore dalla sua prenotazione, ha deciso di desistere e di tornare a casa. “Sono amareggiato – dichiara il signor Longo – perchè costretto a rinunciare ad una visita che attendevo di eseguire da tempo solo per mancanza di un misuratore di glicemia all’interno di un reparto ospedaliero. Trovo tutto ciò assurdo e non comprendo come sia possibile, nel 2021, avere ancora questo tipo di servizio sanitario”.