Cosenza: drive-in di tamponi all’Usca, in allestimento la palestra per i vaccini

L’attenzione si è spostata sulla campagna vaccinale ma la sede Usca di Cosenza continua a lavorare incessantemente da un anno ormai, per l’aumento dei contagi

COSENZA – L’equipe dell’Usca – Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Cosenza coordinata dal dott. Sisto Milito, da oltre un anno lavora ininterrottamente per accertare la presenza del Covid 19 e tracciare i contatti per contenere la diffusione dell’epidemia. Nonostante oggi l’attenzione si sia spostata sulla importanza e sulla necessità di velocizzare la campagna di vaccinazione anti covid, restano ancora alti i contagi e soprattutto i contatti da monitorare legati ai nuovi positivi. Un lavoro lungo e costante che ha impegnato e continua ad impegnare medici e infermieri dell’Asp. Questa mattina infatti, nella sede di via degli Stadi, individuata anche come centro vaccinale, è in corso un drive in per eseguire nuovi tamponi sulla popolazione.

Di pari passo si lavora, nella palestra adiacente la sede dell’Usca, per installare le pareti divisorie al fine di consentire da domani, l’inoculazione dei vaccini ai cittadini ultraottantenni. Sono stati predisposti appositi percorsi per evitare che persone potenzialmente affette dal virus possano incontrare i cittadini che si sono prenotati e ai quali sarà somministrata la prima dose del vaccino.

Foto di Francesco Greco