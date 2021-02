Cosenza: prenotazione telefonica vaccini, funziona ma è caos sulla gestione

E’ operativo da oggi il numero telefonico per gli ultraottantenni che intendono vaccinarsi contro il Covid 19, ma le linee sono intasate per le numerose richieste

COSENZA – Da questa mattina alle 9 è operativo il numero telefonico 0984 – 835568, attivato dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per consentire ai cittadini di età superiore agli 80 anni di prenotarsi per la somministrazione del vaccino contro il coronavirus. La linea però è intasata a causa dell’elevato numero di utenti che chiamano e per parlare con un operatore, attendono anche oltre mezz’ora. Il problema è la pessima gestione e organizzazione del sistema. Il cittadino, infatti, lascia solo il proprio recapito e nominativo fornendo esclusivamente l’assenso alla vaccinazione e sarà richiamato in un secondo momento, per essere informato della data e il luogo in cui presentarsi per il vaccino.

Un’inutile procedura che crea molta confusione, allungando ulteriormente i tempi, visto che i medici di base potevano semplicemente contattare i propri assistiti, ricevere l’assenso e fornire all’Asp le liste dei cittadini over 80 da vaccinare per stilare un calendario. Questo modo di operare si ripercuote inevitabilmente sugli anziani che intendono vaccinarsi e che sono costretti a trascorrere il loro tempo attaccati al telefono, per poi scoprire che saranno contattati in data da destinarsi.