Livio De Luca ricostruirà la cattedrale di Notre-Dame, Occhiuto: “grande orgoglio”

COSENZA -La cattedrale di Notre-Dame grazie a Livio De Luca, nativo di Amantea, rinascerà dopo l’incendio del 15 aprile 2019. “La Francia ed il mondo intero guarderanno con speranza questa grande ricostruzione – ha scritto il primo cittadino di Cosenza, Mario Occhiuto, su Facebook – approvata dal Senato francese con la massima fiducia. Sarà il cantiere del secolo come spesso lo definisce il presidente Emmanuel Macron, a ricostruire fedelmente ciò che l’incendio del 2019 aveva distrutto”.

A far risorgere la Cattedrale di Notre-Dame simbolo di Parigi infatti sarà un architetto cosentino, Livio De Luca che “si occuperà della ricostruzione, utilizzando un progetto su modello in 3D da lui proposto, guidando un team di 30 esperti incaricati dal governo francese. L’architetto calabrese, è balzato alle cronache mondiali grazie al Financial Times– spiega Occhiuto – che ha messo sotto i riflettori questo suo validissimo progetto”.

Livio De Luca, 44 anni, da vent’anni vive in Francia. Laureatosi in architettura all’Università Mediterranea di Reggio Calabria e subito trasferitosi in Francia da quando ottenne un master a Aix- en-Provence. Direttore di ricerche nel Cnrs (Centro nazionale francese per la ricerca scientifica) e capo dell’unità di ricerca mista Map (Modelli e simulazioni per l’architettura e il Patrimonio) di Marsiglia, città dove vive tutt’ora. È grande l’orgoglio per i cosentini sapere che la ricostruzione della meravigliosa cattedrale di Notre-Dame, sarà affidata a lui.