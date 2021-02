Spartitraffico a Piazza Bilotti, che resta ancora chiusa. I commercianti “Comune sordo”

Mentre la piazza continua a rimanere chiusa, sono stati installati i nuovi spartitraffico sul lato ovest, nonostante le richieste dei commercianti per il ripristino del senso unico, e di una commissione che il 26 gennaio ne aveva discusso la proposta da portare in consiglio comunale

COSENZA – Piazza Bilotti resta a doppio senso di circolazione? Sembrerebbe proprio di si visto che questa mattina, dopo aver sistemato la pavimentazione stradale danneggiata dal continui passaggi di auto, gli operai della ditta incaricata hanno iniziato a sistemare le nuove barriere spartitraffico di metallo lungo il lato ovest della piazza, dall’incrocio di Via Pompilio a quello con via Simonetta. Delusi e arrabbiati i commercianti che parlando di decisione assurda e di “amministrazione sorda alle loro richieste”. Quello di non ripristinare il senso unico (il doppio senso di marcia doveva essere un esperimento) è una scelta che penalizza ancora di più una serie di attività messe in crisi non solo dalla pandemia, ma proprio da quel doppio senso definito pericoloso per automobilisti e pedoni (perché in pratica si guida all’inglese), non permettere a chi è interessato a fare acquisti di effettuare una breve sosta in sicurezza e non consente il carico e lo scarico della merce per le attività nella zona. A questo si aggiunge la prolungata chiusura dell’intera piazza che continua a rimanere off-limits, nonostante lo stesso sindaco Occhiuto ne aveva annunciato l’imminente dissequestro oramai più un mese fa.

“Avevamo chiesto di ripristinare il senso unico per aiutare le attività commerciali penalizzate su questo lato. E invece oggi assistiamo a questo. Hanno installato i nuovi spartitraffico che sono anche bassi e pericolosi. Ma quello che ci fa rabbia è il disinteresse totale del Comune verso le famiglie e le persone che hanno investito tutto e che sono letteralmente al collasso. Ci sono già almeno 4 o 5 attività chiuse su 10 sul lato ovest della piazza. A che è servita la commissione e la raccolta di firme? Dove è l’opposizione?” Proprio il 26 gennaio, infatti, su impulso del presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia, Enrico Morcavallo, si era tenuta a Palazzo dei Bruzi una riunione alla quale avevano partecipato anche alcuni commercianti che chiedevano con forza al Comune di Cosenza e al Sindaco di rivedere il piano della viabilità per annullare il doppio senso di circolazione che non ha portato nessun beneficio.

Foto Video – Francesco Greco