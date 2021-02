Cosenza, dilaga la ‘moda’ dei ragazzini in monopattino che colpiscono i passanti

Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine che sono vicine ad individuarli grazie anche alle telecamere di videosorveglianza

COSENZA – Dopo la “moda” delle risse organizzate sui social, a Cosenza la nuova tendenza dei ragazzini è colpire alle spalle le persone sole o anziane e scappare. Sono diversi gli episodi che si registrano in città, in particolare nel tratto del Parco del Benessere nei pressi dei Due Fiumi, di ragazzini a bordo di monopattini o bici elettriche che, sfrecciando tra le persone, colpiscono violentemente alle spalle malcapitati passanti al fine di farli cadere per terra.

Numerose le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine che hanno avviato una serie di controlli, avvalendosi anche delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alcuni cittadini hanno anche scritto dei post sulle proprie bacheche di Facebook per lanciare l’allarme su questo deplorevole fenomeno e mettere in guardia soprattutto gli anziani. C’è persino chi è arrivato ad offrire una cena a chi becca questi ragazzini sul fatto e li redarguisce in maniera veemente.