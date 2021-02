Come stabilito nella riunione operativa all’Asp di Cosenza è stato attivato il numero di telefono per le prenotazioni dei vaccini per gli over ottantenni per Cosenza e Rende

COSENZA – Un numero di telefono da contattare per dare il proprio consenso e aderire alla campagna vaccinale anti Covid. La linea telefonica è stata attivata nella sede Usca di via degli Stadi di Cosenza, individuata come centro vaccinale per il distretto di Cosenza, così come deciso nel corso dell’ultima riunione svoltasi nella direzione generale dell’azienda sanitaria provinciale per avviare la campagna vaccinale che interesserà tutti gli anziani. Da domani, gli utenti ultraottantenni che vorranno sottoporsi alla somministrazione del vaccino contro il Covid 19, potranno contattare direttamente il numero telefonico 0984 – 835568 o rivolgersi al proprio medico di famiglia.

Sono circa 49mila le persone che rientrano nella categoria degli ultra ottantenni nella provincia di Cosenza, che possono ricevere il vaccino e gli esperti sperano in una adesione massiccia al fine di poter raggiungere nel più breve tempo possibile la cosiddetta ‘immunità di gregge’. I medici di base e le associazioni di volontariato, soprattutto nei piccoli comuni, offriranno un’azione sinergica di sostegno all’Asp per organizzare nei dettagli l’iter della campagna vaccinale nei vari territori.