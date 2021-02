Cosenza, tir prende fuoco sull’A2. Nessun ferito

Ieri sera i vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti sull’A2 al km 252 fra gli svincoli di Cosenza nord e Montalto

COSENZA – Momenti di paura ieri sera sull’autostrada del Mediterraneo A2, fra gli svincoli di Cosenza nord e Montalto in direzione Nord, quando un tir che trasportava agrumi ha preso fuoco. L’autista appena accortosi delle fiamme è sceso dal mezzo, allontanandosi quanto più possibile per mettersi in salvo e ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il tempestivo intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Cosenza ha evitato la propagazione delle fiamme all’intero veicolo.

Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.