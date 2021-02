Lavori a Piazza Bilotti, in vigore l’ordinanza per disciplinare la circolazione

Per effettuare i lavori di ripristino della pavimentazione stradale di Piazza Bilotti, nel tratto compreso tra via Caloprese e viale degli Alimena, dal 22 al 26 febbraio

COSENZA – Per consentire al Settore Manutenzione del Comune di effettuare i lavori di ripristino della pavimentazione stradale di Piazza Bilotti, nel tratto compreso tra via Caloprese e viale degli Alimena, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare la circolazione, nella zona interessata dai lavori, a partire da lunedì 22 febbraio e fino a venerdì 26 febbraio. In particolare, dalle ore 7,30 di lunedì 22 febbraio alle ore 24,00 di venerdì 26 febbraio, vengono adottati i seguenti provvedimenti viabilistici:

– su Piazza Bilotti, nel tratto da via Simonetta a via Rodotà, attualmente a due corsie con doppio senso di marcia, vengono istituiti:

a) la riduzione di carreggiata, da due ad una corsia;

b) il senso unico di marcia, da via Caloprese a viale degli Alimena;

– su via Rodotà, all’intersezione con viale degli Alimena-Piazza Bilotti, vengono, inoltre, istituiti:

a) la direzione obbligatoria a destra per viale degli Alimena;

b) il divieto di svolta a sinistra per Piazza Bilotti.