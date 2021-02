A Donnici il “Presepe Pasquale”: passione, morte e resurrezione di Gesù

Le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in atto non consentirà, anche per quest’anno, di poter svolgere le tradizionali rievocazioni Pasquali

COSENZA – La Comunità Parrocchiale di Donnici ha raccolto l’invito del Parroco a realizzare il “Presepe Pasquale” per illustrare, con quadri plastici facilmente comprensibili, alcuni “momenti”, narrati dai Vangeli, della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Quella del “Presepe Pasquale” è una antica tradizione che, però, con il passare del tempo, è caduta in disuso e, pertanto, specialmente per le giovani generazioni, risulta una vera e propria novità.

E proprio questi ultimi, appartenenti al locale gruppo di Azione Cattolica, con particolare entusiasmo, hanno realizzato, all’interno della Chiesa di Santa Maria di Donnici un artistico “Presepe Pasquale” utile, anche, per rileggere il “….Vangelo in modalità plastica….”. Le scene principali della vita di Gesù rappresentate sono quelle della Crocifissione e del Sepolcro vuoto per la resurrezione ma non mancano anche raffigurazioni della vita di Gesù. Per l’ulteriore coinvolgimento di tutta la Comunità, il Parroco ha invitato le famiglie a realizzare nelle proprie abitazioni analoghe scene che possano far rivivere alcuni momenti delle ultime ore della vita terrena del Redentore.