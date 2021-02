Covid, rallenta il contagio in provincia di Cosenza. E migliorano i dati sullo Jonio

Sono poco più di 2.600 i casi attivi in tutta la provincia di Cosenza, comprese 79 persone ricoverate. Numeri che da alcuni giorni sono in decisa diminuzione. Migliorano i dati anche sullo Jonio dove al momento sono circa 665 i casi attivi. Nell’area urbana di Cosenza poco più di 300 invece i positivi

.

COSENZA – In un mese più di mille e quattrocento positivi in meno (da 4.054 a 2.859) mentre i ricoveri sono scesi dai 122 del 16 gennaio ai 79 di oggi. Sono numeri in discesa quelli registrati nella provincia di Cosenza, che rispetto gli incrementi record soprattutto da novembre a gennaio, mostrano un deciso miglioramento. Il covid non è scomparso, ma negli ultimi 3 giorni il numero dei nuovi contagi in provincia mostra un evidente rallentamento, permettendo agli ospedali e agli spoke di respirare. Sabato i nuovi contagi accertati sono stati +66, domenica si è scesi a 35, lunedì a 29 e oggi il dato riporta 20 nuovi casi tutti a domicilio. Il cosentino ha pagato un prezzo alto soprattutto nel numero delle vittime: 275 i morti accertati, l’ultimo oggi con una persona deceduta nel reparto di rianimazione. Dicevamo dei contagi. Ad oggi sono 2.624 le persone attualmente positive: 2.545 si trovano in isolamento domiciliare asintomatiche o con sintomi lievi, mentre 79 sono ricoverate: 52 all’Annunziata (comprese 5 persone in terapia intensiva), 6 all’ospedale militare da campo, 12 al Covid PO di Corigliano-Rossano, 4 in quello di Paola-Cetraro, 3 ad Acri e una al MAter Domini di Catanzaro.

Al momento la zona più colpita dal covid resta lo Jonio cosentino anche se anche qui la situazione sta migliorando sensibilmente: Corigliano-Rossano con +483 positivi resta il comune più colpito e con il maggior numero di casi attivi (compresi 3 ricoveri), segue Cassano allo Ionio dove i positivi sono in totale +144 (compresi sei ricoveri). il Comune è tornato in zona gialla. A Rocca Imperiale i positivi sono +17, +10 a Crosia, +7 a Francavilla Marittima, +3 a Roseto Capo Spulico e +11 a Trebisacce.

Numeri decisamente più bassi si registrano nell’area urbana di Cosenza. La maggior parte dei positivi si trova nella città di Cosenza che conta ad oggi +111 contagi attivi (compresi 4 ricoveri). Segue Rende con +51 casi attivi (compreso un ricovero) e Montalto Uffugo con +47 positivi. A Mendicino i contagi attivi sono +23, +12 a San Vicenzo la Costa. A Carolei i positivi sono +13 mentre, nella zona dell’Esaro, Castrovillari conta

+54 positivi (compresi 6 ricoveri), Morano +6, Mormanno +8. Ad Acri sono invece +26 i casi attivi (con due ricoveri). Infine, i guariti sono saliti a 7.528 mentre dall’inizio della pandemia, i casi totali, comprese vittime e guariti, sono 10.491.