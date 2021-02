Cosenza, nuovo crollo nel centro storico nei pressi della chiesa di San Francesco d’Assisi

Sono state le piogge degli ultimi giorni a provocare un nuovo cedimento, che questa volta ha interessato una vecchia struttura in via del Seggio, dove sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona

.

COSENZA – Un nuovo crollo ha interessato una struttura situata nella zona vecchia della città. Questa volta il cedimento si è verificato in via del Seggio, a pochi passi dalla chiesa di San Francesco d’Assisi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, che ha messo in sicurezza la zona ed ha provveduto alla chiusura temporanea del tratto dal civico 28 al 39, finché non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Da una prima verifica effettuata le cause del crollo, sono da attribuire alle piogge dei giorni scorsi ed alla stato di vetustà della struttura.