Fibra ottica a Cosenza, copertura completa entro la fine dell’anno

Incontro tra il Delegato per il Lavoro del Comune e la società Open Fiber per la cablatura della città che servirà a realizzare autostrade digitali e potenziare le performances

COSENZA – A Palazzo dei Bruzi si è fatto il punto della situazione sulla realizzazione dell’infrastruttura di rete a banda ultra larga in fibra ottica a Cosenza. Il Delegato alle Strategie Attive per il Lavoro Andrea Falbo ha incontrato i responsabili della Società Open fiber rappresentata dal manager Vigliatore. Ad oggi Cosenza risulta cablata per circa i 2/3 e tra qualche giorno riprenderanno i lavori che dovranno essere completati entro fine anno.

Fibra ottica, “discorso a parte per il centro storico”

“Alcune circoscritte zone della città – a tutt’oggi non rientranti nel progetto – saranno quanto prima inserite nei lavori in corso, grazie alla disponibilità dimostrata dai responsabili della società, mentre un discorso a parte merita il Centro Storico dove, seppur in presenza della progettazione, la situazione è cristallizzata per una serie di problemi di natura tecnica – scrive nella nota il consigliere Falbo. – Nonostante sia servito da una rete che garantisce un servizio adeguato alle esigenze attuali, in prospettiva la fibra ottica diventa infrastruttura prioritaria, considerate le enormi potenzialità economiche, culturali e sociali che offre Cosenza Vecchia”.

Autostrade digitali e performances potenziate

Questo incontro nasce “dalla consapevolezza che le nuove economie, le organizzazioni innovative in generale hanno subito, anche da remoto, una notevole trasformazione, accelerata dalla pandemia e che la stessa transizione digitale, così come previsto dal Next Generation EU, sarà determinante per lo sviluppo futuro dei territori”, è scritto nella nota.

“In tale contesto, le cc.dd. autostrade digitali, realizzate con una rete interamente in fibra ottica, consentono di avere il massimo delle performances, garantendo accesso in contemporanea a tutti i servizi di ultima generazione e a quelli che saranno realizzati in futuro. Per la nostra comunità rappresenterà l’infrastruttura fondamentale, considerato un contesto come il nostro dove già sono note le carenze di infrastrutture materiali (strade, treni, ecc)“.

“Poiché il futuro corre sulla fibra ottica e la crescita di una comunità dipende dal suo grado di sviluppo, – conclude Falbo – auspico che i lavori intrapresi e l’impegno profuso in questa direzione possano rappresentare una svolta determinante verso una nuova forma di economia sostenibile per favorire una maggiore qualità della vita anche nella nostra Città“.