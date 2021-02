Riconoscimenti internazionali per #Nonfaridere, video contro il pregiudizio razziale

Il corto, contro ogni pregiudizio razziale, della dirata di un minuto è stata realizzato nell’ambito del progetto ARCA (l’arte di conoscersi in cantiere) finanziato dal fondo asilo e migrazione del Ministero dell’Interno con destinatario il comune di Mendicino, realizzato da PartecipaAzioneonlus e Porta Cenere

COSENZA – L’ironia che batte il pregiudizio nel video dei giovani migranti che denunciano con un sorriso, luoghi comuni e battute vissute sulla propria pelle. Il corto, fa il giro del mondo e conquista l’attenzione di importanti kermesse cinematografiche. Riconoscimenti internazionali per #Nonfaridere, il video contro ogni pregiudizio razziale, vincitore nella categoria micro short comedy al Berlin Flash Film Festival e al Vesuvius International Film Festival (dove ha ottenuto il premio come best social message), e finalista al New York Flash Film Festival (dove ha vinto il premio mensile nella sezione Micro short comedy). Inoltre semifinalista agli Sweden Film awards, selezionato al Varese International Film Festival e al Giffoni nell’edizione “School Experience”, che si terrà dall’8 al 12 marzo 2021.

La clip, della durata di un minuto per la regia di Mario Massaro e la sceneggiatura di Elisa Ianni Palarchio, è stata creata nell’ambito del progetto ARCA (l’arte di conoscersi in cantiere) finanziato dal fondo asilo e migrazione del Ministero dell’Interno con destinatario il comune di Mendicino, realizzato da PartecipaAzionein ats con l’associazione Porta Cenere. Protagonisti del micro corto i minori non accompagnati, gli operatori del progetto e gli attori professionisti Emilia Brandi, Stefania De Cola e Marco Iaquinta.

“Siamo lusingati dei riconoscimenti- afferma il regista Mario Massaro- soprattutto se pensiamo che questo micro short è stato concepito in un periodo molto complesso, quello del lockdown, che non ci ha però impedito di rimetterci immediatamente al lavoro e continuare a lanciare il nostro messaggio di uguaglianza e solidarietà attraverso il linguaggio delle arti, in questo caso del cinema”.

Particolare attenzione è rivolta al Giffoni “ Il Festival – spiega Vittoria Paradiso presidente di PartecipaAzioneOnlus- è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso da MIUR e MIBACT, rappresenta un altro prestigiosissimo traguardo per il videopensato come una vera e propria campagna didattica e sociale contro il razzismo. #Nonfaridere valutato positivamente dagli esperti- conclude – sarà sottoposto al giudizio della giuria dei ragazzi”. “La nostra città modello d’inclusione – dice il sindaco di Mendicino Antonio Palermo- grazie a un progetto lungimirante che promuove la cultura dell’integrazione attraverso il linguaggio delle arti e proietta i sogni di giovani cittadini del mondo e di un piccolo comune su palcoscenici internazionali”.